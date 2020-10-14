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У МОЗ назвали попередню вартість вакцини від COVID-19

Новость на русском → Київ, Середа 14 жовтня 2020 22:17
У МОЗ назвали попередню вартість вакцини від COVID-19 Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Після того, як вакцина від коронавірусу з'явиться в Україні, вона буде коштувати близько 40 доларів за дозу. Однак кінцева ціна на вакцину від COVID-19 станом на сьогодні ще не сформована.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Є ціни, принаймні та інформація, яку нам надавали компанії-виробники вакцин, які проводять третю фазу (клінічних випробувань - ред.), попередня ціна, яку вони давали, це 37 доларів", - розповів він.

Як уточнив Степанов, це приблизна ціна, яку назвали дві компанії з Китаю та Сполучених Штатів Америки.

"Це приблизна ціна, так вони визначають, виходячи зі своїх витрат. Але вони не виключають, що ця ціна буде знижена в кінцевому випадку і знижена суттєво", - додав глава МОЗу.

Нагадаємо, в МОЗ назвали основні шляхи отримання вакцини від COVID-19 Україною. Вакцину від коронавірусу зможуть отримати 8 мільйонів українців.

Крім того, в МОЗ не виключали можливості закупівлі російської вакцини від коронавірусу, але за однієї умови.

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