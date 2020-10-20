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Зеленскому представили образец возможной украинской вакцины от коронавируса

Автор: Роман Тверденко

Президенту представили образец возможной украинской вакцины от коронавируса. Кандидат прошел пока только доклинические испытания.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

На совещании у президента ученые рассказали о результатах тестирования препарата, который испытывался в течение шести месяцев и имеет возможность нейтрализовать вирус COVID-19 в культуре инфицированных клеток человека.

Образец создан на основании уникального подхода. По словам одного из разработчиков, доктора медицинских наук Михаила Фаворова, препарат потенциально поможет бороться с новыми видами коронавирусных мутирующих инфекций.

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По итогам совещания согласовано сотрудничество всех необходимых ведомств для обеспечения прохождения клинической фазы испытаний, а также возможности изготовления вакцины в случае успешного прохождения всех стадий исследования.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что после появления вакцины от коронавируса в Украине, она будет стоить около 40 долларов за дозу. Однако конечная цена на вакцину от COVID-19 по состоянию на сегодня еще не сформирована.

Также сообщалось, что вакцинация против коронавируса может начатся в Европе весной-летом 2021 года. Для серьезного сокращения масштабов пандемии потребуется примерно год.

Кроме этого, до конца текущей недели в области отправят препарат "Ремдесивир", который используют при лечении коронавируса. Министерство здравоохранения на этой неделе получит 18 тысяч доз этого лекарственного средства.

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