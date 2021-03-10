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Маск пояснив, чому його корабель Starship вибухнув після вдалої посадки

Автор: Инна Собора

Засновник SpaceX Ілон Маск через тиждень після випробування корабля Starship пояснив, чому той вибухнув. Причиною став витік гелію в двигун при приземленні.

Про це Маск написав у Twitter.

За його словами, через часткове потрапляння гелію з паливного бака двигуну SN10 не вистачало потужності, що призвело до поломки опор на швидкості 10 м/с і частини нижній частині оболонки.

"Множинні виправлення (робимо, - ред.) в роботі для SN11 (наступного прототипу Starship, - ред.), - написав Маск.

Нагадаємо, 3 березня SpaceX провела запуск десятого прототипу корабля Starship для польоту на Марс.

У кінці випробування корабель успішно сів. Цю успішну посадку SpaceX змогла зробити з третьої спроби. До цього два кораблі розбилися. Після посадки Starship загорівся. Через кілька хвилин корабель вибухнув.

РБК-Україна писало, що після випробування Маск похвалив команду SpaceX за "відмінну роботу" і заявив, що одного разу польоти на Starship "стануть звичайною справою".

Очікується, що розроблений компанією Ілона Маска корабель Starship буде призначений для польотів на Марс і Місяць. Він розрахований на 100 астронавтів.

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