Маск объяснил, почему его корабль Starship взорвался после удачной посадки

Основатель SpaceX Илон Маск через неделю после испытания корабля Starship объяснил, почему тот взорвался. Причиной стала утечка гелия в двигатель при приземлении.

Об этом Маск написал в Twitter .

По его словам, из-за частичного попадания гелия из топливного бака двигателю SN10 не хватало мощности, что привело к поломке опор на скорости 10 м/с и части нижней части оболочки.

Напомним, 3 марта SpaceX провела запуск десятого прототипа корабля Starship для полета на Марс.

В конце испытания корабль успешно сел. Эту успешную посадку SpaceX смогла совершить с третьей попытки. До этого два корабля разбились. После посадки Starship загорелся. Спустя несколько минут корабль взорвался.

РБК-Украина писало, что после испытания Маск похвалил команду SpaceX за "отличную работу" и заявил, что однажды полеты на Starship "станут обычным делом".

Ожидается, что разработанный компанией Илона Маска корабль Starship будет предназначен для полетов на Марс и Луну. Он рассчитан на 100 астронавтов.