RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Ціни на газ для населення в лютому: скільки пропонують постачальники

Автор: Олександр Білоус

Деякі компанії продають газ дешевше фіксованої ціни в 6,99 гривень за кубометр

Більшість постачальників газу встановили ціну на лютий 2021 року для населення на рівні 6,99 гривень за кубометр. Однак кілька компаній, у тому числі "Нафтогаз України", продають газ трохи дешевше.

Про це свідчать дані на сайтах компаній.

зокрема, газопостачальна компанія "Нафтогаз України" пропонує газ по 6,86 гривень за кубометр.

Крім того, нижче встановленої урядом ціни продають газ такі компанії, як Megawatt - 6,79 гривень, "Агросинтез Трейдінг" - 6,88 гривень, "Енергетичні ресурси України" - 6,90 гривень, "Газ АП" - 6,94 гривень, "Волиньелектро Збут" - 6,97 гривень, ETG.UA - 6,98 гривень за кубометр.

Нагадаємо, газопостачальні компанії зобов'язані публікувати свої ціни на газ для населення за п'ять днів до місяця поставки.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів прийняв постанову про обмеження ціни на газ для населення протягом лютого-березня 2021 року на рівні 6,99 гривень за кубометр.

Водночас газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила ціну на газ у лютому на рівні 6,86 гривень за кубометр, що нижче, ніж максимальна ціна, встановлена Кабміном.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Ціна на газгазНафтогаз України