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Цены на газ для населения в феврале: сколько предлагают поставщики

Автор: Александр Белоус

Некоторые компании продают газ дешевле фиксированной цены в 6,99 гривен за кубометр

Большинство поставщиков газа установили цену на февраль 2021 года для населения на уровне 6,99 гривен за кубометр. Однако несколько компаний, в том числе "Нафтогаз Украины", продают газ немного дешевле.

Об этом свидетельствуют данные на сайтах компаний.

В частности, газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" предлагает газ по 6,86 гривен за кубометр.

Кроме того, ниже установленной правительством цены продают газ такие компании, как Megawatt - 6,79 гривен, "Агросинтез Трейдинг" - 6,88 гривен, "Энергетические ресурсы Украины" - 6,90 гривен, "Газ АП" - 6,94 гривен, "Волыньэлектро Сбыт" - 6,97 гривен, ETG.UA - 6,98 гривен за кубометр.

Напомним, газоснабжающие компании обязаны публиковать свои цены на газ для населения за пять дней до месяца поставки.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров принял постановление об ограничении цены на газ для населения в течение февраля-марта 2021 года на уровне 6,99 гривен за кубометр.

В то же время газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила цену на газ в феврале на уровне 6,86 гривен за кубометр, что ниже, чем максимальная цена, установленная Кабмином.

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