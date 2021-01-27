"Нафтогаз" опублікував нову ціну на газ. У лютому буде нижче рекомендованої
Газопостачальна компанія "Нафтогаз" встановила ціну на газ в лютому. Це 6,86 гривень за кубометр і нижче, ніж раніше затвердив Кабмін.
Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".
Уряд раніше затвердив "потолок" ціни на газ для населення - не більше 6,99 гривень за кубометр.
"У лютому в рамках тарифного плану "Місячний" ціна блакитного палива - 6,86 грн/куб. м з ПДВ. Вона нижче рекомендованої урядом ціни за рахунок мінімальної власної націнки", - пояснили в компанії.
У "Нафтогазі" також стверджують, що відкритий ринок газу продовжує працювати.
Кабмін підготував 8 кроків для зниження тарифів
Уряд підготував 8 кроків для зниження тарифів для українців, про які розповів прем'єр Денис Шмигаль:
гранична ціна на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривень за кубометр,
зменшення тарифу на розподіл для 14 облгазів,
тарифи на опалення і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні не зростатимуть,
робота над річними продуктами на ринку газу,
спрощення доступу до субсидій,
законопроект про укрупнення газсбитов,
введення мораторію на нарахування пені і штрафів на газ за січень,
розслідування щодо компаній-монополістів через завищення цін на газ.
Протести через ціни на газ в Україні продовжуються
Багато міст України, серед яких Львів, Київ, Одеса, Полтава, протестують через тарифи на газ. Люди перекривають траси, висловлюючи так свій протест.
Нагадаємо, в ході протесту в Києві сталася бійка між правоохоронцями та протестувальниками.
Тарифний протест також був у Львові. Там місцеві жителі зібралися під стінами обласної державної адміністрації.