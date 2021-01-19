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Ціну на газ зменшили до 6,99 гривень за кубометр: опубліковано постанову

Новость на русском → Київ, Вівторок 19 січня 2021 09:59
Ціну на газ зменшили до 6,99 гривень за кубометр: опубліковано постанову Фото: газова плита (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Кабінет міністрів України опублікував постанову про зменшення ціни на газ до 6,99 гривень за кубометр. Така ціна буде діяти до 31 березня.

Відповідний документ опублікували на сайті уряду.

Такі ціни починають діяти з 1 лютого і не довше, ніж до 31 березня 2021 року.

Граничну ціну установили на рівні 6 гривень 99 копійок за 1 кубічний метр (з урахуванням податку на додану вартість та плати за транспортування газу).

Новина доповнюється...

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