Ціну на газ зменшили до 6,99 гривень за кубометр: опубліковано постанову

Кабінет міністрів України опублікував постанову про зменшення ціни на газ до 6,99 гривень за кубометр. Така ціна буде діяти до 31 березня.

Відповідний документ опублікували на сайті уряду.

Такі ціни починають діяти з 1 лютого і не довше, ніж до 31 березня 2021 року.

Граничну ціну установили на рівні 6 гривень 99 копійок за 1 кубічний метр (з урахуванням податку на додану вартість та плати за транспортування газу).

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