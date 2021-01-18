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У Зеленського розповіли, що буде з ринком газу

Новость на русском → Київ, Понеділок 18 січня 2021 10:30
У Зеленського розповіли, що буде з ринком газу Фото: лічильник газу (РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Владислав Красінський, Анастасия Рокитна

У президента України розповіли, що ідея тимчасово обмежити ціну на газ не повинна сприйматися як відмова влади від ринку газу. Збільшення тарифів на газ може призвести до можливого зростання заборгованості по оплаті комунальних послуг .

Про це розповів у коментарі РБК-Україна радник президента з питань економіки Олег Устенко, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Натиснули на газ. Навіщо Кабмін знижує тарифи і чим це загрожує".

"Всі ці фактори невизначеності на тлі турбулентної економічної ситуації точно не грають в плюс для доходів населення", - пояснив економіст.

В ОП залишаються прихильниками ринку газу. Устенко вважає, що нещодавно відкритому ринку потрібно коригування, оскільки є ознаки зловживань цінами з боку окремих компаній.

"Ринок потребує корегування, яке вже назріло. МВФ з такою ж логікою: ринок потрібен, він необхідний, коригування потрібно. Принаймні, в такому розкладі це обговорюється з ними", - сказав радник Зеленського.

Нагадаємо, уряд України прийняв рішення про зниження цін на газ для українців. Тарифи знизили до 6,99 гривень за кубометр.

Минулого тижня Кабінет міністрів вирішив обмежити ціну на газ для населення.

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В Україні знизили ціни на газ до 6,99 гривень за кубометр
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин В Україні знизили ціни на газ до 6,99 гривень за кубометр
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Натиснули на газ. Навіщо Кабмін знижує тарифи і чим це загрожує
Ростислав Шаправський, Владислав Красінський Натиснули на газ. Навіщо Кабмін знижує тарифи і чим це загрожує