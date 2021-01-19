Цену на газ уменьшили до 6,99 гривен за кубометр: опубликовано постановление
Кабинет министров Украины опубликовал постановление о снижении цены на газ до 6,99 гривен за кубометр. Такая цена будет действовать до 31 марта.
Соответствующий документ опубликовали на сайте правительства.
Такие цены начинают действовать с 1 февраля и не дольше, чем до 31 марта 2021 года.
Предельную цену установили на уровне 6 гривен 99 копеек за 1 кубический метр (с учетом налога на добавленную стоимость и платы за транспортировку газа).
Напомним, советник президента по вопросам экономики Олег Устенко в комментарии РБК-Украина рассказал, что идея ограничить цену на газ не должна восприниматься как отказ от рынка газа.
Подробнее о ситуации читайте в материале РБК-Украина "Нажали на газ. Зачем Кабмин снижает тарифы и чем это грозит".
Отметим, Денис Шмыгаль заявил, что украинцы не останутся без газа. Также он заверил, что веерные отключения электроэнергии не планируются.
Напомним, правительство Украины приняло решение о снижении цен на газ для украинцев. Тарифы снизили до 6,99 гривен за кубометр.