Цену на газ уменьшили до 6,99 гривен за кубометр: опубликовано постановление

Кабинет министров Украины опубликовал постановление о снижении цены на газ до 6,99 гривен за кубометр. Такая цена будет действовать до 31 марта.

Соответствующий документ опубликовали на сайте правительства.

Такие цены начинают действовать с 1 февраля и не дольше, чем до 31 марта 2021 года.

Предельную цену установили на уровне 6 гривен 99 копеек за 1 кубический метр (с учетом налога на добавленную стоимость и платы за транспортировку газа).

Напомним, советник президента по вопросам экономики Олег Устенко в комментарии РБК-Украина рассказал, что идея ограничить цену на газ не должна восприниматься как отказ от рынка газа.

Подробнее о ситуации читайте в материале РБК-Украина "Нажали на газ. Зачем Кабмин снижает тарифы и чем это грозит".

Отметим, Денис Шмыгаль заявил, что украинцы не останутся без газа. Также он заверил, что веерные отключения электроэнергии не планируются.

Напомним, правительство Украины приняло решение о снижении цен на газ для украинцев. Тарифы снизили до 6,99 гривен за кубометр.