В Україні знизили ціни на газ до 6,99 гривень за кубометр

Уряд України прийняв рішення про зниження цін на газ для українців. Тарифи знизили до 6,99 гривень за кубометр.

Відповідне рішення прийняли на позачерговому засіданні Кабінету міністрів України.

Ціна на газ для українців тепер становить 6,99 гривень за кубометр.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, встановлена урядом ціна є нижчою на 1,5 грн за куб від тієї, яка була у 2018-2019 роках.

"У зимові місяці тих років платіжки в середньому становили 2,5-3 тисячі гривень. Або 75% від тодішньої мінімальної зарплати. Встановлена нами ціна (6,99 грн/куб) означає, що за такого ж споживання середня платіжка буде приблизно на 500 грн меншою. І становитиме приблизно 40% від мінімальної зарплати", - заявив він.

Такі тарифи будуть діяти з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року.

Ціна за газ у розмірі 6,99 гривень за кубометр враховує ПДВ та плату за транспортування магістральними газопроводами до внутрішніх точок виходу з ГТС.

Раніше РБК-Україна писало, що Міністерство енергетики розробило проект рішення Кабінету міністрів про обмеження ціни на газ для населення.

Минулого тижня Кабінет міністрів вирішив обмежити ціну на газ для населення. Під час карантину ціна не буде перевищувати 6,99 гривень за кубометр.

За даними Міненерго, середньозважена ціна газу для населення у січні 2021 року склала 9 618 грн за тисячу кубометрів.