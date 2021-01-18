Шмигаль: без газу українці не залишаться, віялових відключень світла не буде

Глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль заявив, що українці не залишаться без газу. Також він запевнив, що віялові відключення електроенергії не плануються.

Про це він розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Прем'єр-міністр відповів, чи не виникне ситуація, що люди залишаться без газу у разі, якщо облгаззбути відмовляться постачати по зниженій ціні.

"Ні, це неможливо. Ці речі врегульовані законом. "Нафтогаз" готовий до таких ситуацій. Тобто, якщо йде відмова когось постачати по даній ціні, то "Нафтогаз" як постачальник останньої надії по 6,99 грн за куб. м. буде постачати газ людям", - запевнив глава уряду.

Шмигаль також заявив, що віялові відключення світла не плануються. Він підкреслив, що енергосистема України зниження температури пройде стабільно.

"Для цього є всі передумови. Єдина складність, яку сьогодні відчуває енергетична система - це низькі залишки вугілля на складах вугільних ТЕС... у разі необхідності відбудеться запуск газомазутних блоків, а також переведення вугільних блоків на спалювання газу. Тобто всі до цього готові", - заявив прем'єр.

Очільник уряду запевнив, що ситуація не є критично складною.

"Ми до "віялових відключень", як до механізму збалансування енергосистеми, вдаватися не повинні, і не будемо. Тому хочу всіх заспокоїти, що ситуація не є простою, але вона і не є критично складною", - сказав він.

Нагадаємо, КМУ прийняв рішення обмежити ціну на газ для населення. Вона буде діяти як мінімум до кінця березня.

Так, радник президента з питань економіки Олег Устенко в коментарі РБК-Україна розповів, що ідея обмежити ціну на газ не має сприйматися як відмова від ринку газу.

Детальніше про ситуацію читайте у матеріалі РБК-Україна "Натиснули на газ. Навіщо Кабмін знижує тарифи і чим це загрожує".