Міжнародні резерви України скоротилися майже на 400 млн доларів

Станом на 1 листопада міжнародні резерви України склали 26,14 млрд доларів. За минулий місяць вони скоротилися на 1,5% або на 385,3 млн доларів.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Національного банку.

Повідомляється, що резерви скоротилися внаслідок погашення зовнішніх і внутрішніх зобов'язань держави, а також валютних інтервенцій для згладжування курсових коливань.

Динаміку резервів протягом жовтня визначали наступні фактори:

Управління державним боргом - загальний обсяг платежів з його обслуговування та погашення склав 381 млн доларів;

Операції НБУ на міжбанківському валютному ринку - для згладжування коливань у бік знецінення регулятор провів кілька інтервенцій з продажу валюти на суму 191,3 млн доларів;

Переоцінка фінансових інструментів (внаслідок зміни ринкової вартості і курсів валют). Минулого місяця їх вартість зменшилася на 1,1 млн доларів.

Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,4 місяці майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов'язань України з поточних операцій уряду і НБУ.

Нагадаємо, згідно з розрахунками Мінекономіки, падіння економіки України в 2021 році різко прискориться, якщо до кінця року буде діяти тривалий локдаун.

Сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна втратила трильйон доларів ВВП за 10 років.