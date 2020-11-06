Международные резервы Украины сократились еще почти на 400 млн долларов

По состоянию на 1 ноября международные резервы Украины составили 26,14 млрд долларов. За минувший месяц они сократились на 1,5% или на 385,3 млн долларов.
Об этом говорится в сообщении на сайте Национального банка.
Сообщается, что резервы сократились вследствие погашения внешних и внутренних обязательств государства, а также валютных интервенций для сглаживания курсовых колебаний.
Динамику резервов в течение октября определяли следующие факторы:
Текущий объем международных резервов покрывает 4,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.
Напомним, согласно расчетам Минэкономики, падение экономики Украины в 2021 году резко ускорится, если до конца года будет действовать длительный локдаун.
Сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина потеряла триллион долларов ВВП за 10 лет.