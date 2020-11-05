Падіння економіки різко прискориться у разі локдауна, - міністерство

Падіння економіки в 2021 році різко прискориться, якщо до кінця року буде діяти тривалий локдаун. Зокрема, падіння в річному вираженні може скласти 5,6% замість прогнозованих 4,8%.

Про це йдеться в Огляді економічної активності на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.

Повідомляється, що поки Мінекономіки залишає незмінним прогноз скорочення ВВП на рівні 4,8%. При цьому скорочення в IV кварталі прогнозується на рівні 3,0%. Однак такі цифри справедливі з урахуванням, що до кінця року в Україні і світі не погіршиться ситуація з пандемією COVID-19.

"Проте, якщо буде мати місце тривалий локдаун в Україні та світі, то падіння ВВП в IV кварталі може виявитися значно більшим - на рівні 6,0%, при таких умовах падіння ВВП за підсумками року очікується на рівні 5,6%", - говориться в огляді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що падіння в базових галузях економіки України прискорилося в чотири рази. За даними Національного банку, падіння Індексу виробництва базових галузей сталося насамперед через істотне падіння в сільському господарстві.

До цього Єврокомісія спрогнозувала спад світової економіки цього року до 3,8%.