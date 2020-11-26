RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Кабмін погодив доопрацьований бюджет-2021 і передасть його в Раду

Автор: Юлія Струк

Кабінет міністрів погодив доопрацьований проект державного бюджету на наступний рік. Тепер законопроект передадуть до Верховної ради.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Таке рішення уряд прийняв у ході сьогоднішнього позачергового засідання.

У проекті державного бюджету на 2021 рік, який передадуть у Раду для другого читання, закладено 1 трильйон і 92 мільярди гривень доходів, а витрат - 1 трильйон і 328 мільярдів гривень.

Також уряд скоротив дефіцит з 6,0% до 5,5% від валового внутрішнього продукту.

"Ключовий аспект - це те, що бюджет залишається збалансованим та реалістичним до виконання. Наступного року ми очікуємо зростання економіки, що дасть змогу нам продовжити збільшення видатків на медицину, освіту та оборону", - заявив прем'єр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, в четвер вранці Міністерство фінансів України заявило про завершення переговорів з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо параметрів проекту держбюджету на 2021 рік. Параметри бюджету збігаються з оцінками фахівців фонду.

Так, Мінфін уже передав до Кабінету міністрів проект закону про державний бюджет на 2021 рік. Документ погоджений з МВФ.

Більше про держбюджет на 2021 рік читайте в матеріалі РБК-Україна "Бюджетні ігри. Як Кабмін і Рада ділять держскарбницю на 2021 рік".

Відзначимо також, 18 листопада в Кабміні запевняли, що до кінця тижня подадуть до Верховної ради проект державного бюджету на 2021 рік. Однак вчасно проект закону у ВР так і не внесли.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниВерховна РадаДержбюджет