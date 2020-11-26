Кабмин согласовал доработанный бюджет-2021 и передаст его в Раду

Кабинет министров согласовал доработанный проект государственного бюджета на следующий год. Теперь законопроект передадут в Верховную раду.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Такое решение правительство приняло в ходе сегодняшнего внеочередного заседания.

В проекте государственного бюджета на 2021 год, который передадут в Раду для второго чтения, заложены 1 триллион и 92 миллиарда гривен доходов, а расходов - 1 триллион и 328 миллиардов гривен.

Также правительство сократило дефицит с 6,0% до 5,5% от валового внутреннего продукта.

"Ключевой аспект - это то, что бюджет остается сбалансированным и реалистичным к исполнению. В следующем году мы ожидаем рост экономики, что позволит нам продолжить увеличение расходов на медицину, образование и оборону", - заявил премьер Денис Шмыгаль.

Напомним, в четверг утром Министерство финансов Украины заявило о завершении переговоров с Международным валютным фондом (МВФ) относительно параметров проекта госбюджета на 2021 год. Параметры бюджета совпадают с оценками специалистов фонда.

Так, Минфин уже передал в Кабинет министров проект закона о государственном бюджете на 2021 год. Документ согласован с МВФ.

Больше о госбюджете на 2021 год читайте в материале РБК-Украина "Бюджетные игры. Как Кабмин и Рада делят госказну на 2021 год".

Отметим также, 18 ноября в Кабмине уверяли, что до конца недели подадут в Верховную раду проект государственного бюджета на 2021 год. Однако вовремя проект закона в ВР так и не внесли.