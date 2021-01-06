RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В будівлі Конгресу США сталася стрілянина, є поранений

Автор: Игорь Литвиненко

В будівлі Конгресу США сталася стрілянина. Поранення отримала жінка.

Про це повідомляє CNN.

Видання зазначає, що жінка знаходиться у критичному стані після поранення в груди на території Капітолію. При цьому подробиці обставини стрілянини не повідомляються.

Нагадаємо, сьогодні прихильники президента США Дональда Трампа влаштували масштабну акцію протесту біля Капітолію, де проходить засідання Конгресу по затвердженню результатів виборів. Протест переріс у сутички з силовиками, а потім демонстранти прорвалися до будівлі Капітолію.

Як повідомляло РБК-Україна, обидві палати Конгресу США перервали засідання на тлі масового протесту біля Капітолію.

Крім того, Трамп закликав протестувальників повернутися до мирного формату акції. Чинний президент США закликав своїх прихильників підтримати правоохоронців.

Також повідомлялося, що Палата представників закликала Національну гвардію США втрутитися в ситуацію з протестом, проте Пентагон відмовився.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України протесты в СШАСтрільбаВибори в США