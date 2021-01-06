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У Конгресі попросили Нацгвардію очистити Капітолій від протестувальників

Новость на русском → Вашингтон, Середа 06 січня 2021 22:13
У Конгресі попросили Нацгвардію очистити Капітолій від протестувальників Фото: протестувальник у Капітолії (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки Ненсі Пелосі закликала Національну гвардію втрутитися в ситуацію з протестом прихильників Дональда Трампа. Вона попросила військових очистити будівлю Капітолія від протестувальників.

Про це повідомило видання The Washington Post з посиланням на старшого помічника Демократичної партії.

Прохання подали через Управління поліції Капітолію.

Неназване джерело видання розповіло, що війська вже стягують до Капітолію.

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