В будівлі Конгресу США сталася стрілянина, є поранений

В будівлі Конгресу США сталася стрілянина. Поранення отримала жінка.

Про це повідомляє CNN.

Видання зазначає, що жінка знаходиться у критичному стані після поранення в груди на території Капітолію. При цьому подробиці обставини стрілянини не повідомляються.

Footage from the US capitol shows a women being shot in the neck while trying to break down a door inside the US Capitol#US pic.twitter.com/akfjtoqmUy