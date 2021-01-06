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В будівлі Конгресу США сталася стрілянина, є поранений

Новость на русском → Вашингтон, Середа 06 січня 2021 22:29
В будівлі Конгресу США сталася стрілянина, є поранений Фото: штурм будівлі Конгресу (GettyImages)
Автор: Игорь Литвиненко

В будівлі Конгресу США сталася стрілянина. Поранення отримала жінка.

Про це повідомляє CNN.

Видання зазначає, що жінка знаходиться у критичному стані після поранення в груди на території Капітолію. При цьому подробиці обставини стрілянини не повідомляються.

Нагадаємо, сьогодні прихильники президента США Дональда Трампа влаштували масштабну акцію протесту біля Капітолію, де проходить засідання Конгресу по затвердженню результатів виборів. Протест переріс у сутички з силовиками, а потім демонстранти прорвалися до будівлі Капітолію.

Як повідомляло РБК-Україна, обидві палати Конгресу США перервали засідання на тлі масового протесту біля Капітолію.

Крім того, Трамп закликав протестувальників повернутися до мирного формату акції. Чинний президент США закликав своїх прихильників підтримати правоохоронців.

Також повідомлялося, що Палата представників закликала Національну гвардію США втрутитися в ситуацію з протестом, проте Пентагон відмовився.

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