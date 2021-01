В здании Конгресса США произошла стрельба, есть раненый

В здании Конгресса США произошла стрельба. Ранение получила женщина.

Об этом сообщает CNN.

Издание отмечает, что женщина находится в критическом состоянии после ранения в грудь на территории Капитолия. При этом подробности обстоятельства стрельбы не сообщаются.

Footage from the US capitol shows a women being shot in the neck while trying to break down a door inside the US Capitol#US pic.twitter.com/akfjtoqmUy