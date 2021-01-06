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В здании Конгресса США произошла стрельба, есть раненый

Новина українською → Вашингтон, Среда 06 января 2021 22:29
В здании Конгресса США произошла стрельба, есть раненый Фото: штурм здания Конгресса (GettyImages)
Автор: Игорь Литвиненко

В здании Конгресса США произошла стрельба. Ранение получила женщина.

Об этом сообщает CNN.

Издание отмечает, что женщина находится в критическом состоянии после ранения в грудь на территории Капитолия. При этом подробности обстоятельства стрельбы не сообщаются.

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