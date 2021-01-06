В здании Конгресса США произошла стрельба, есть раненый
Фото: штурм здания Конгресса (GettyImages)
В здании Конгресса США произошла стрельба. Ранение получила женщина.
Об этом сообщает CNN.
Издание отмечает, что женщина находится в критическом состоянии после ранения в грудь на территории Капитолия. При этом подробности обстоятельства стрельбы не сообщаются.
Footage from the US capitol shows a women being shot in the neck while trying to break down a door inside the US Capitol#US pic.twitter.com/akfjtoqmUy— CNW (@ConflictsW) January 6, 2021
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