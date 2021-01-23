RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Затримання дитини і заклики від поліції носити маски: мітинг за Навального почався в Москві

Автор: РБК-Україна

Мітинг в Москві на підтримку опозиціонера Олексія Навального проходить 23 січня. Журналісти повідомляють про затримання в столиці РФ, в той час як місцева поліція закликає учасників акції дотримуватися дистанції і носити маски.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Як повідомляється, мітинг у Москві проходить на Пушкінській площі. З місця події у мережі публікують фото та відео, на одному з них, зокрема, затримання правоохоронцями дитини.

Місцеві правоохоронці, в свою чергу, закликають учасників акції носити маски та дотримуватися соціальної дистанції.

Як повідомляє МБХ медіа, на Пушкінській площі в Москві зібралося близько трьох тисяч осіб, затримано більше 60. Також повідомляється про проблеми з мобільним зв'язком.

Нагадаємо, протести в Росії проходять по всій країні в підтримку опозиціонера Олексія Навального. Із закликом вийти на протести виступив сам Навальний після того, як був заарештований і відправлений під варту на 30 днів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України МоскваНавальныйМітинг