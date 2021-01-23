Затримання дитини і заклики від поліції носити маски: мітинг за Навального почався в Москві

Мітинг в Москві на підтримку опозиціонера Олексія Навального проходить 23 січня. Журналісти повідомляють про затримання в столиці РФ, в той час як місцева поліція закликає учасників акції дотримуватися дистанції і носити маски.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Як повідомляється, мітинг у Москві проходить на Пушкінській площі. З місця події у мережі публікують фото та відео, на одному з них, зокрема, затримання правоохоронцями дитини.

Місцеві правоохоронці, в свою чергу, закликають учасників акції носити маски та дотримуватися соціальної дистанції.

Як повідомляє МБХ медіа, на Пушкінській площі в Москві зібралося близько трьох тисяч осіб, затримано більше 60. Також повідомляється про проблеми з мобільним зв'язком.

Нагадаємо, протести в Росії проходять по всій країні в підтримку опозиціонера Олексія Навального. Із закликом вийти на протести виступив сам Навальний після того, як був заарештований і відправлений під варту на 30 днів.