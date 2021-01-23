Задержание ребенка и призывы от полиции носить маски: митинг за Навального начался в Москве

Митинг в Москве в поддержку оппозиционера Алексея Навального проходит 23 января. Журналисты сообщают о задержаниях в столице РФ, в то время как местная полиция призывает участников акции соблюдать дистанцию и носить маски.

Об этом сообщают российские СМИ.

Как сообщается, митинг в Москве проходит на Пушкинской площади. С места происшествия в сети публикуют фото и видео, на одном из них, в частности, задержание правоохранителями ребенка.

Местные правоохранители, в свою очередь, призывают участников акции носить маски и придерживаться социальной дистанции.

Как сообщает МБХ медиа, на Пушкинской площади в Москве собралось около трех тысяч человек, задержано более 60. Также сообщается о проблемах с мобильной связью.

Напомним, протесты в России проходят по всей стране в поддержку оппозиционера Алексея Навального. С призывом выйти на протесты выступил сам Навальный после того, как был арестован и отправлен под стражу на 30 дней.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на 11:30 в России задержали 237 участников акций в поддержку Навального.

При этом некоторых задержанных избивали в отделениях полиции.