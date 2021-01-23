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За прикладом Білорусі. Акції за Навального супроводжуються масовими затриманнями

Новость на русском → Росія, Субота 23 січня 2021 12:15
За прикладом Білорусі. Акції за Навального супроводжуються масовими затриманнями Фото: затримання на акції в Росії (t.me/komsagram)
Автор: Игорь Литвиненко

У Росії силовики почали проводити масові затримання учасників акцій протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Вже затримано 237 осіб у 28 містах.

Такі дані наводить "ОВД-Инфо" станом на 11:30 за Києвом.

Найбільше затримань сталося в Новосибірську - 56. При цьому затримання відбуваються із застосуванням сили. Одного з демонстрантів після сутички з силовиками знадобилася медична допомога.

Також масові затримання зафіксовані в Хабаровську (28 осіб затримані), Владивостоці (27) і Комсомольську-на-Амурі (23).

За прикладом Білорусі. Акції за Навального супроводжуються масовими затриманнями

При цьому, згідно даними Downdetector, у багатьох містах Росії спостерігаються проблеми з мобільним зв'язком. Також користувачі скаржаться на збої в Twitter.

Зазначимо, подібна ситуація відбувалася під час протестів у Білорусі після президентських виборів. Там також напередодні протестів у містах продала мобільний зв'язок, а також фіксували проблеми з інтернетом. Після цього силовики жорстко затримували демонстрантів.

Нагадаємо, сьогодні в Росії проходять масштабні акції протесту на підтримку затриманого опозиціонера Олексія Навального. Детальніше про ситуацію на акціях протесту - у матеріалі РБК-Україна.

Також РБК-Україна писало, що деяких затриманих протестувальників на акціях на підтримку Навального били у відділеннях поліції.

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