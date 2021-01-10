Вибух в Лубнах: названі терміни відновлення газопостачання

У Полтавській області провели засідання Оперативного штабу на місці вибуху газопроводу в Лубнах. Зараз триває технічний процес стравлювання газу.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

За його словами, ситуація контрольована.

"За кілька годин фахівці розпочнуть поступово відновлювати газопостачання населених пунктів в обхід зруйнованої ділянки газопроводу. Працівники соціальних служб і рятувальники здійснюють оповіщення жителів про заходи безпеки", - написав він.

За інформацією АТ "Лубнигаз", станом на ранок 10 січня без газу залишаються 2860 абонентів, 4 сільради та 7 бюджетних установ.

Одразу після аварії було припинено газопостачання для близько 3500 жителів 17 населених пунктів Лубенського району. Це села Вишневе, Воронинці, Загребельне, Козаче, Лазірки, Несено-Іржавець, Нове, Новооржицьке, Пилиповичі, Полуніївка, Райозеро, Тарасенкове, Тимки, Хорошки, Хоружівка, Черевки та Яблуневе.

У прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомили, що сьогодні зранку факельне горіння не спостерігається. Організований об'їзд рятувальників в області усіх домогосподарств з метою оповіщення населення щодо правил користування газовими пристроями перед початком відновлення газопостачання.

Нагадаємо, в Полтавській області стався потужний вибух поблизу Лубнів. Як з'ясувалося, вибух стався через розгерметизацію на газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород.

Як писало РБК-Україна, Оператор газотранспортних систем України не виключає, що пошкодження газопроводу в Полтавській області могло бути наслідком диверсії.