Взрыв в Лубнах: названы сроки восстановления газоснабжения

В Полтавской области провели заседание Оперативного штаба на месте взрыва газопровода в Лубнах. Сейчас идет технический процесс стравливания газа.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Полтавской ОГА Олег Синегубов.

По его словам, ситуация контролируемая.

"Через несколько часов специалисты начнут постепенно восстанавливать газоснабжение населенных пунктов в обход разрушенного участка газопровода. Работники социальных служб и спасатели осуществляют оповещение жителей о мерах безопасности", - написал он.

По информации АО "Лубныгаз", по состоянию на утро 10 января без газа остаются 2860 абонентов, 4 сельсовета и 7 бюджетных учреждений.

Сразу после аварии прекратили газоснабжение около 3500 жителей 17 населенных пунктов Лубенского района. Это села Вишневое, Воронинцы, Загребелье, Казачье, Лазорки, Несено-Иржавец, Новое, Новооржицкое, Пилиповичи, Полуниевка, Райозеро, Тарасенково, Тимки, Хорошки, Хоружевка, Черевки и Яблоневое.

В пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщили, что сегодня утром факельное горение не наблюдается. Организован объезд спасателей всех домохозяйств в области с целью оповещения населения о правилах пользования газовыми устройствами перед началом восстановления газоснабжения.

Напомним, в Полтавской области произошел мощный взрыв вблизи Лубен. Как выяснилось, взрыв произошел из-за разгерметизации на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород.

Как писало РБК-Украина, Оператор газотранспортных систем Украины не исключает, что повреждение газопровода в Полтавской области могло быть следствием диверсии.