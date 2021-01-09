Через вибух під Лубнами від газу відключили частину району

Через вибух на газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород в Полтавській області від газу відключили газорозподільчу систему "Вишневе". В результаті частина Лубенського району залишилася без газу.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій в Telegram-каналі.

Через відключення газорозподільчої системи без газу залишилися 16 населених пунктів - це близько 3500 абонентів.

На місці розгерметизації досі спостерігається незначне факельне горіння висотою до одного метра над землею. Крім того, рятувальники перевіряють повітря в районі аварії на забруднення.

"З метою виявлення в повітрі перевищення небезпечних речовин метеорологічним відділенням за допомогою газоаналізаторів проводяться заміри повітря в поруч розташованих населених пунктах", - розповіли в ДСНС.

Нагадаємо, сьогодні в Полтавській області стався потужний вибух поблизу Лубнів. Як з'ясувалося, вибух стався через розгерметизацію на газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород.

Як писало РБК-Україна, Оператор газотранспортних систем України не виключає, що пошкодження газопроводу в Полтавській області могло бути наслідком диверсії.

Крім того, в компанії "Лубнигаз" попереджали про можливі екстрені відключення населених пунктів від газу через аварію на газопроводі.