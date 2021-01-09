ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Вибух на газопроводі біля Лубнів: можливі екстрені відключення

Новость на русском → Калайдинці, Субота 09 січня 2021 17:03
Вибух на газопроводі біля Лубнів: можливі екстрені відключення Фото: вибух на газопроводі (facebook.com/Kharkov.City)
Автор: Дмитро Левицький

Компанія "Лубнигаз" отримала інформацію про вибух на магістральному газопроводі поблизу села Калайдинці в Полтавській області. Через пошкодження газопроводу можливі екстрені відключення населених пунктів.

Про це компанія повідомила на сторінці у Facebook.

За даними компанії, надзвичайна ситуація торкнулася газорозподільчих систем "Новаки" та "Вишневе". Зараз уточнюється список населених пунктів, які вже відключені або будуть відключенні від газопостачання.

"Будь-ласка, якщо газ буде відключено, переконайтеся, що усі газові конфорки будуть закритими. У разі виникнення аварійних ситуацій або якщо відчуєте запах газу терміново дзвоніть 104", - заявили в компанії.

Нагадаємо, сьогодні ввечері біля міста Лубни пролунав потужний вибух на газопроводі. На місце події вже виїхали поліція та рятувальники. Причини вибуху поки що невідомі, їх будуть встановлювати.

Додамо, минулої осені біля Чабанів в Київській області сталася аварія на газопроводі. В результаті інциденту постраждалих та загиблих не було.

Як писало РБК-Україна, поліція порушила справу через прорив газопроводу в Чабанах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Полтавская область газопровод Вибух
NEWS
Названа причина вибуху на газопроводі біля Лубнів. Інформацію передали в СБУ
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Названа причина вибуху на газопроводі біля Лубнів. Інформацію передали в СБУ
DAILY
Свідома помилка. Що відомо про катастрофу рейсу МАУ над Тегераном рік потому
Мілан Лєліч, Олег Черниш Свідома помилка. Що відомо про катастрофу рейсу МАУ над Тегераном рік потому