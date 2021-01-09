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Названа причина вибуху на газопроводі біля Лубнів. Інформацію передали в СБУ

Новость на русском → Лубни, Субота 09 січня 2021 17:41
Названа причина вибуху на газопроводі біля Лубнів. Інформацію передали в СБУ Фото: вибух на газопроводі (facebook.com/tsoua2020)
Автор: Дмитро Левицький

Оператор газотранспортних систем України назвав причину вибуху на газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород поблизу Лубнів в Полтавській області. Інцидент стався через розгерметизація магістрального газогону.

Про це йдеться в заяві Оператора ГТС на сторінці в Facebook.

Зараз на місці інциденту працюють ремонтні бригади. Аварію вже локалізували, небезпеки для мешканців сусідні населених пунктів немає.

"ОГТСУ робить все належне, щоб відновити стабільне постачання газу споживачам в обхідний спосіб, загрози для забезпечення газом для прилеглих населених пунктів немає. Транзиту газу також нічого не загрожує", - наголосив оператор.

Оператор повідомив про інцидент Нацполіцію, рятувальників та Службу безпеки України.

"Розслідування встановить ймовірні причини аварійної ситуації, включно з можливістю диверсії", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, сьогодні ввечері поблизу Лубнів в Полтавській області стався вибух на газопроводі. Для ліквідації надзвичайної ситуації направили 8 одиниць техніки та мобільну оперативну групу.

Крім того, через аварію на газопроводі можуть бути екстрені відключення населених пунктів. В компанії "Лубнигаз" складають список тих, кого можуть відключити від газу.

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Названа причина вибуху на газопроводі біля Лубнів. Інформацію передали в СБУ
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Названа причина вибуху на газопроводі біля Лубнів. Інформацію передали в СБУ
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