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Вибух на газопроводі під Лубнами: не виключають диверсію

Автор: Дмитро Левицький

Оператор газотранспортних систем України не виключає, що розгерметизація на газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород в Полтавській області могла статися через диверсію. Причини пошкодження газопроводу встановлять в ході розслідування.

Про це йдеться в заяві Оператора ГТС на сторінці у Facebook.

Зараз оператор збирає та уточнює всю інформацію щодо вибуху на газопроводі поблизу Лубнів.

"Розслідування встановить ймовірні причини аварійної ситуації, включно з можливістю диверсії або спроби незаконної врізки", - заявив оператор.

Нагадаємо, сьогодні ввечері поблизу Лубнів в Полтавській області стався вибух на газопроводі. У соцмережах поширювали фото та відео зі стовпом вогню, який підіймався над полем.

Як писало РБК-Україна, вибух на газопроводі під Лубнами стався через розгерметизацію. Інформацію про пошкодження газопроводу передали поліції та СБУ.

Додамо, ліквідація наслідків вибуху на газопроводі в Полтавській області ще триває. На місці пошкодження спостерігається факельне горіння.

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