Вибух на газопроводі в Лубнах: що відомо (фото, відео)

У суботу, 9 січня, у Полтавській області в Лубнах стався вибух на газопроводі. Через пошкодження газопроводу можливі екстрені відключення населених пунктів. Всі подробиці - у матеріалі РБК-Україна.

Причина вибуху

Оператор ГТС повідомив, що причиною вибуху на газопроводі є розгерметизація магістрального газопроводу.

Фото: через вибух на газопроводі сталася пожежа (pl.npu.gov.ua)

Жертв і постраждалих немає

За попередньою інформацією, в результаті вибуху газопроводу в Лубнах постраждалих і жертв немає.

Масштабний вибух на Трасі Київ-Харків поблизу Полтави Просто зараз масштабний вибух на Трасі Київ-Харків поблизу Полтави UPD: АТ «Лубнигаз» повідомило про вибух на ділянці поблизу села Калайдинці: — Ми отримали оперативну інформацію, що на магістральному газопроводі, який обслуговує «Оператор газотранспортної системи України» (Укртрансгаз) стався вибух на ділянці, поблизу з Калайдинці. Можливі аварійні відключення газу. Будь-ласка, якщо газ буде відключено, переконайтеся, що усі газові комфорки будуть закритими. Це надважливо! За попередньою інформацію, надзвичайна ситуація сталася на ГРС «Новаки». Список населених пунктів, які відключені або будуть відключенні від газопостачання, опублікуємо найближчим часом. У разі виникнення аварійних ситуацій або якщо відчуєте запах газу терміново кінь 104. Posted by Київ Інформ on Saturday, January 9, 2021

Можливі екстрені відключення газопостачання

Компанія "Лубнигаз" заявила, що через пошкодження газопроводу можливі екстрені відключення населених пунктів від газопостачання.

Надзвичайна ситуація торкнулася газорозподільних систем "Новаки" і "Вишневе". Зараз уточнюється список населених пунктів, які вже відключені або будуть відключені від газопостачання.

Що трапилося

Сьогодні о 15:53 у Лубнах Полтавської області стався вибух на газопроводі з подальшим смолоскипним горінням. О 16:05 перекрили подачу газу.

Фото: вибух на газопроводі в Лубнах (facebook.com)