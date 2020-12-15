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Протест в Києві: мітингувальники прийшли під Офіс президента та запалили фаєри

Новость на русском → Київ, Вівторок 15 грудня 2020 12:30
Протест в Києві: мітингувальники прийшли під Офіс президента та запалили фаєри Фото: протест в Києві (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

У Києві протестувальники, які влаштували акцію під Верховної радою, пішли під стіни Офісу президента. Там вони запалили жовто-блакитні фаєри.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Учасники протесту потім направились вниз на Хрещатик до Бессарабського ринку. Наразі вони знаходяться на Майдані і обіцяють встановлювати там палатки.

Фото: протест в Києві (РБК-Україна)

Зазначимо, протест почався під стінами парламенту. Представники бізнесу вимагають скасування заборони на підприємницьку діяльність під час введення жорстких карантинних обмежень з 8 по 24 січня 2021 року.

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У зв'язку з масовими акціями протесту Національна поліція та Національна гвардія України перейшли на посилений режим роботи.

Зазначимо, чи не кожного тижня протестують представники бізнесу, які організувались у рух SaveФОП, по всій Україні.

Також 4 грудня в Києві протестували підприємці. Тоді було перекрито вулицю Грушевського в обох напрямках.

Раніше народний депутат Олександр Качура заявив, що Протести ФОПів під Верховною радою не закінчаться після голосування парламенту за відстрочення фіскалізації, а, навпаки, посиляться, тому що держава чинить тиск на дрібних підприємців і не здатна змусити олігархів платити податки.

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Протест в Києві: мітингувальники прийшли під Офіс президента та запалили фаєри
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Протест в Києві: мітингувальники прийшли під Офіс президента та запалили фаєри
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