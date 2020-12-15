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Протест ФОПів на Майдані: є перші постраждалі

Новость на русском → Київ, Вівторок 15 грудня 2020 14:05
Протест ФОПів на Майдані: є перші постраждалі Фото: постраждалий в ході протесту на Майдані (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

У Києві проходить масштабна акція протесту на Майдані. В ході протесту постраждали учасники акції.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

В ході протесту між протестувальниками та правоохоронцями стались сутички. Учасники акції хотіли встановити на Майдані палатки, поліція хотіла їх зупинити.

Після цього один зі спікерів зі сцени почав кликати "швидку допомогу" для постраждалих мітингувальників. Приїхала карета швидкої допомоги і забрала постраждалих.

Фото: протест в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Нагадаємо, у Києві перекрили рух на центральній вулиці - Хрещатик - через масштабну акцію протесту представників руху SaveФОП.

Поліції Києва закликала організаторів та учасників заходів не вдаватися до провокацій та дотримуватися заявленого мирного формату проведення заходу.

Втім між правоохоронцями та мітингувальниками були сутички. Учасники акції протесту вимагають від поліції повернути палатки, які вони хотіли встановити на Майдані.

Зазначимо, мирна акція протесту починалася біля парламенту. Потім протестувальники пішли до Офісу президента, де запалили фаєри.

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