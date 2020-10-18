RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні понад 75% смертей від коронавірусу - люди старше 60 років, - МОЗ

Автор: Максим Зайченко

В Україні 75,7% від усіх смертей від коронавірусу складають люди у віці старше 60 років. Їм важливо дотримуватися норм карантину під час небезпечного епідеміологічного періоду.

Популярні новини

Про це на брифінгу 18 жовтня повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"У нас із загальної кількості померлих людей відсоток людей, які старші 60 років - це 75,7%. Тому дуже прошу вас, громадяни старше 60 років, користуйтеся маскою, дотримуйтесь дистанції, користуйтеся антисептиками...", - сказав він.

Нагадаємо, в Україні за останню добу підтвердили 5231 новий випадок коронавірусної хвороби. У країні за час пандемії від хвороби померли 5 607 осіб.

Також РБК-Україна писало, що у грудні в Україні може бути 400 тисяч активних хворих на COVID-19, якщо поточна динаміка захворюваності збережеться. За останні два тижні кількість активних хворих збільшилася приблизно на 30%.

Зазначимо, станом на вчора лікарняні ліжка в країні для пацієнтів з підозрою або коронавірусною хворобою були заповнені на 62,3%.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус