У грудні буде 400 тисяч хворих на COVID-19, якщо динаміка збережеться, - Радуцький

У грудні в Україні може бути 400 тисяч активних хворих на коронавірус, якщо поточна динаміка захворюваності збережеться. За останні два тижні кількість активних хворих збільшилася приблизно на 30%.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я нації Михайло Радуцький.

"Щоб зрозуміти, наскільки ситуація загрозлива, пропоную проаналізувати динаміку поширення вірусу. За останні два тижні кількість активних хворих в Україні збільшилася зі 122 тисяч до 164 тисяч, тобто приблизно на 30%. Якщо така динаміка збережеться і надалі, в грудні ми будемо мати вже активних 400 тисяч хворих", - заявив він.

Він нагадав, що за останню добу госпіталізували 1100 пацієнтів з тяжким або середнім перебігом хвороби.

"Ми бачимо, що в госпіталізації потребують приблизно 15% людей, у яких виявили COVID-19. Якщо кількість активних хворих збільшиться до 400 000, нам потрібно буде 60 000 ліжко-місць", - повідомив Радуцький.

За його словами, система охорони здоров'я повинна витримати в грудні, але лютому очікується другий пік захворюваності. Що буде потім - невідомо.

"Наша система охорони здоров'я за умови розгортання додаткових лікарень повинна витримати. Але грудень не останній місяць зими. Другий пік захворюваності на грип традиційно припадає на лютий. Тому ми вже сьогодні повинні робити все, щоб стримати темпи епідемії та уникнути локдауну країни", - зазначив Радуцький.

Зазначимо, в Україні за останню добу на коронавірус захворіло 6410 осіб, що є новим антирекордом.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я повідомив, що максимальна кількість ліжок, які можуть відвести для пацієнтів з COVID-19 - це 52 тисячі.

Також РБК-Україна писало, що лікарняні ліжка в країні для пацієнтів з підозрою або коронавірусною хворобою вже заповнені на 62,3%.

Крім цього, раніше в МОЗ розповіли, які пацієнти в Україні найчастіше потрапляють в лікарні у важкому стані з COVID-19.