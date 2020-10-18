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В Украине более 75% смертей от коронавируса - люди старше 60 лет, - Минздрав

Автор: Максим Зайченко

В Украине 75,7% от всех смертей от коронавируса составляют люди в возрасте старше 60 лет. Им важно соблюдать нормы карантина во время небезопасного эпидемиологического периода.

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Об этом на брифинге 18 октября сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"У нас из общего количества умерших людей процент людей, которые старше 60 лет - это 75,7%. Поэтому очень прошу вас, граждане старше 60 лет, пользуйтесь маской, соблюдайте дистанцию, пользуйтесь антисептиками...", - сказал он.

Напомним, в Украине за последние сутки подтвердили 5231 новый случай коронавирусной болезни. В стране за время пандемии от болезни умерли 5 607 человек.

Также РБК-Украина писало, что в декабре в Украине может быть 400 тысяч активных больных COVID-19, если текущая динамика заболеваемости сохранится. За последние две недели число активных больных увеличилось примерно на 30%.

Отметим, по состоянию на вчера больничные койки в стране для пациентов с подозрением или коронавирусной болезнью были заполнены на 62,3%.

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