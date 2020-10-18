В Україні за добу виявили 5231 новий випадок COVID-19

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

В Україні за останню добу підтвердили 5231 новий випадок коронавірусної хвороби. Найбільше нових випадків в Харківській, Хмельницькій, Сумській, Львівській областях та Києві.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки та оборони.

Як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, в країні за добу зробили 35064 тести на коронавірус. У їх числі 27503 ПЛР-тестів і 7561 ІФА-тест.

З початку пандемії в Україні заразилися коронавірусом вже 298 872 людини. При цьому одужали 125 377 осіб, серед яких 1 264 - за вчора.

Померли від хвороби в країні за весь час 5 607 осіб (+90). Зараженими залишаються 167 888 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у грудні в Україні може бути 400 тисяч активних хворих коронавірусом, якщо поточна динаміка захворюваності збережеться. За останні два тижні кількість активних хворих збільшилася приблизно на 30%.

Також РБК-Україна писало, що лікарняні ліжка в країні для пацієнтів з підозрою або коронавірусною хворобою вже заповнені на 62,3%.

Крім цього, МОЗ виступає за збільшення штрафів за порушення карантину.