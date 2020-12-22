RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У центрі Києва перекриють рух транспорту через протест ФОПів

Автор: Анастасия Рокитна

У центрі Києва обмежать рух транспорту через масовий захід. Орієнтовний час початку проведення заходу з 13:00.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції.

Запланований маршрут: Майдан Незалежності - вулиця Хрещатик - Бессарабська площа - вулиця Круглоуніверситетська - вулиця Лютеранська - вулиця Шовковична - вулиця Михайла Грушевського - Європейська площа - Майдан Незалежності.

Зазначимо, що готується чергова акція протесту представників руху SaveФОП. Вони, зокрема, вимагають відміни карантину.

Нагадаємо, у Києві обмежено рух транспорту на Либідському шляхопроводі. Це буде тривати з з 9:00 до 20:00 22 грудня.

Раніше у Києві була масштабна акція протесту ФОПів під Радою, потім мітингувальники пішли на Банкову, а вже звідти на Майдан, де розгорнули наметове містечко.

Увечері силовики спробували демонтувати встановлені на Майдані намети. В результаті виникли сутички, в результаті яких були постраждалі з обох сторін.

Після того, у Кабміні відреагували на протест ФОПів в Києві. Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко заявив, що локдаун відмінити неможливо.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України протестдвижение