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У центрі Бішкека почалися сутички протестувальників, чутні постріли

Автор: Анастасия Рокитна

На площі Ала-Тоо, яка знаходиться в Бішкеку, почалися сутички. Між мітингувальниками почалася бійка.

Про це повідомляє 24.kg.

Сторони закидають один одного камінням і пляшками. Почалася масова бійка.

За даними видання, прихильники колишнього президента Алмазбека Атамбаєва і Омурбека Бабанова відійшли в сторону "Білого дому". Ті, що прийшли на площу Ала-Тоо, прихильники екс-депутата Садиров Жапарова закидали тих, хто прийшов на Ала-Тоо, камінням і пляшками.

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Крім того, ЗМІ повідомляють, що на площі Ала-Тоо чутні звуки стрілянини.

Зазначимо, президент Киргизької Республіки Сооронбай Жеенбеков своїм указом ввів на території міста Бішкек режим надзвичайного стану.

Президент Киргизстану також підписав указ про відставку прем'єр-міністра Кубатбека Боронова і уряду.

Також про готовність піти зі свого поста заявив і сам Жеенбеков.

Крім того, у відставку пішли мер Бішкека, голови Іссик-Кульської, Наринської і Таласької областей та інші чиновники.

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