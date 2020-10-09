Президент Киргизії оголосив НС в Бішкеку, в місто вводять війська

У Бішкеку вводиться комендантська година

Президент Киргизької Республіки Сооронбай Жеенбеков своїм указом ввів на території міста Бішкек режим надзвичайного стану. У столицю республіки водять війська.

Про це повідомляє прес-служба президента Киргизії.

"Вести надзвичайний стан на території міста Бішкек Киргизької Республіки на період з 20.00 годин 9 жовтня 2020 року до 08.00 годин 21 жовтня 2020 року", - йдеться в указі.

Як наголошується в документі, режим НС вводиться "у зв'язку зі сформованою ситуацією, пов'язаною з насильством і загрозою життю і здоров'ю людей, що виникла в результаті масових заворушень".

Генеральному штабу Збройних сил Киргизької Республіки доручено ввести на територію міста Бішкек військові формування з військовою технікою для організації блок-постів, припинення збройних зіткнень, забезпечення охорони правопорядку та захисту мирного населення.

Президент Киргизії також призначив заступника міністра внутрішніх справ республіки Алмазбека Орозаліева комендантом міста Бішкек Киргизької Республіки на період введення надзвичайного положення.

Указом також визначено обмеження прав і свобод громадян на території міста Бішкек. Зокрема, прийнято рішення забороняти окремим громадянам залишати місце проживання, ввести контроль за засобами масової інформації, ввести особливі правила користування зв'язком, обмежити рух транспортних засобів.

Нагадаємо, Киргизію охопили протести проти результатів парламентських виборів. ЦВК скасувала їх, але в ході протестів у відставку пішов ряд високопоставлених чиновників.

Раніше президент Киргизької Республіки Сооронбай Жеенбеков на тлі масових протестів заявив про готовність піти зі свого поста.