Опозиційні партії Киргизстану об'єдналися і висунули кандидата в прем'єри

Фото: чотири партії висунули Омурбека Бабанова на посаду прем'єра (24.kg)

Чотири опозиційні партії Киргизстану об'єдналися. Вони висунули Омурбека Бабанова на посаду прем'єра.

Про це повідомляє видання 24.kg.

Партії "Республіка", "Ата Мекен", "Бір Бол" і "Реформа" підписали меморандум. Крім Бабанова, партії висунули Тилека Токтогазиєва на посаду віце-прем'єра.

"Ми бачимо, що в країні дестабілізація, незрозуміло, що відбувається, тому ми офіційно об'єдналися. Меморандум підписаний лідерами партій", - зазначив Тилек Токтогазиєв.

Нагадаємо, президент Киргизької Республіки Сооронбай Жеенбеков на тлі масових протестів заявив про готовність піти зі свого поста.

Раніше також повідомлялося, що місцевий парламент запустив процедуру імпічменту президента.

З початку тижня Киргизстан охопили протести проти результатів парламентських виборів. ЦВК скасувала їх, але в ході протестів у відставку пішов ряд високопоставлених чиновників.

Зазначимо, в Киргизстані призначать повторні парламентські вибори протягом двох тижнів.