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В центре Бишкека начались столкновения протестующих

Автор: Анастасия Рокитна

На площади Ала-Тоо, которая находится в Бишкеке, начались столкновения протестующих. Между митингующими началась драка.

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Об этом сообщает 24.kg.

Стороны закидывают друг друга камнями и бутылками. Началась массовая драка.

По данным издания, сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева и Омурбека Бабанова отошли в сторону "Белого дома". Пришедшие на площадь Ала-Тоо сторонники экс-депутата Садыра Жапарова закидали пришедших на Ала-Тоо камнями и бутылками.

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