Суд заарештував Навального на 30 діб

Російському опозиціонеру Олексію Навальному обрали запобіжний захід прямо у відділі поліції управління МВС по місту Химки. Він повернувся в Росію вчора, його відразу затримали.

Про це повідомляє адвокат опозиціонера Вадимир Кобзєв на своїй сторінці в Twitter.

Представник Міністерства внутрішніх справ Росії попросив суд арештувати опозиціонера на 30 діб. Суд погодив клопотання.

"Олексій Навальний поміщений під варту на 30 діб до 15 лютого 2021 року", - повідомив адвокат.

Фото: Навальний у відділенні (twitter.com/IKONASTILYA420)

ФСВП просив суд заарештувати Олексія Навального до розгляду питання про заміну йому покарання з умовного на реальне у справі "Ів Роше".

Фото: засідання суду

По "Ів Роше" йому раніше оголосили вирок - 3,5 умовних років. ФСВП просить суд змінити умовний термін на реальний.

Присутні на вулиці у хімкінського відділу поліції скандують гасла: "Відпускай!", "Свободу!" і "Не забудемо, не пробачимо!".

Оновлено 16:43.

Після свого арешту Навальний закликав прихильників в Росії виходити на акції протесту. Крім того, оточення опозиціонера заявило про підготовку масових акцій по всій Росії у суботу, 23 січня.

Як Навальний повернувся в Росію

Опозиціонер Олексій Навальний був затриманий вчора в московському аеропорту "Шереметьєво". Він повернувся з Німеччини, де перебував близько п'яти місяців через отруєння "Новачком" в російському Томську.

Його затримали під час проходження прикордонного контролю, де разом з ним була його дружина, адвокат і прес-секретар. При цьому Навальному не повідомили причину затримання, відмовили в супроводі адвоката, а також не поставили штамп в паспорт про перетин кордону РФ.

Навальний сказав, що умови, в яких він провів ніч, "нормальні". Камера "тепла і досить чиста".

Реакція України та світу

Ряд країн, Європейський Союз і НАТО засудили затримання Навального. Україна також зробила заяву з цього приводу.

"Розцінюємо ситуацію навколо Навального як продовження Кремлем ганебної практики наступу на права людини і придушення свободи слова", - йдеться в заяві МЗС України.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен закликала владу РФ негайно звільнити Навального. З такою ж заявою виступив генсек НАТО.

Нагадаємо, Рада ООН з прав людини може провести надзвичайне засідання через затримання в Росії опозиціонера Олексія Навального.