Суд заарештував Навального на 30 діб

Російському опозиціонеру Олексію Навальному обрали запобіжний захід прямо у відділі поліції управління МВС по місту Химки. Він повернувся в Росію вчора, його відразу затримали.
Про це повідомляє адвокат опозиціонера Вадимир Кобзєв на своїй сторінці в Twitter.
Представник Міністерства внутрішніх справ Росії попросив суд арештувати опозиціонера на 30 діб. Суд погодив клопотання.
"Олексій Навальний поміщений під варту на 30 діб до 15 лютого 2021 року", - повідомив адвокат.
ФСВП просив суд заарештувати Олексія Навального до розгляду питання про заміну йому покарання з умовного на реальне у справі "Ів Роше".
По "Ів Роше" йому раніше оголосили вирок - 3,5 умовних років. ФСВП просить суд змінити умовний термін на реальний.
Присутні на вулиці у хімкінського відділу поліції скандують гасла: "Відпускай!", "Свободу!" і "Не забудемо, не пробачимо!".
Оновлено 16:43.
Після свого арешту Навальний закликав прихильників в Росії виходити на акції протесту. Крім того, оточення опозиціонера заявило про підготовку масових акцій по всій Росії у суботу, 23 січня.
Опозиціонер Олексій Навальний був затриманий вчора в московському аеропорту "Шереметьєво". Він повернувся з Німеччини, де перебував близько п'яти місяців через отруєння "Новачком" в російському Томську.
Його затримали під час проходження прикордонного контролю, де разом з ним була його дружина, адвокат і прес-секретар. При цьому Навальному не повідомили причину затримання, відмовили в супроводі адвоката, а також не поставили штамп в паспорт про перетин кордону РФ.
Навальний сказав, що умови, в яких він провів ніч, "нормальні". Камера "тепла і досить чиста".
Ряд країн, Європейський Союз і НАТО засудили затримання Навального. Україна також зробила заяву з цього приводу.
"Розцінюємо ситуацію навколо Навального як продовження Кремлем ганебної практики наступу на права людини і придушення свободи слова", - йдеться в заяві МЗС України.
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен закликала владу РФ негайно звільнити Навального. З такою ж заявою виступив генсек НАТО.
Нагадаємо, Рада ООН з прав людини може провести надзвичайне засідання через затримання в Росії опозиціонера Олексія Навального.