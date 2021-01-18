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Почався суд над Навальним. Засідання проходить у відділенні поліції

Новость на русском → Москва, Понеділок 18 січня 2021 12:13
Почався суд над Навальним. Засідання проходить у відділенні поліції Фото: Олексій Навальний (facebook com navalny)
Автор: Анастасия Рокитна

Суд над російським опозиціонером Олексієм Навальним розпочався. Адвокату Навального Ользі Михайловій про судове засідання повідомили за кілька хвилин до його початку.

Про це повідомив на своїй сторінці в Twitter адвокат Вадим Кобзєв.

Почався суд над Навальним. Засідання проходить у відділенні поліції

Фото: засідання почалося (zona.media)

Зазначимо, судове засідання різко перенесли з 29 січня на сьогодні.

Фото: суд над Навальним (twitter.com/advokatkobzev)

ФСВП просить суд заарештувати Олексія Навального до розгляду питання про заміну йому покарання з умовного на реальне у справі "Ів Роше".

"Те, що зараз відбувається в цьому "суді" в УВС це і правда насмішка над правосуддям", - написала прес-секретар Навального Кіра Ярмиш.

Слідчий комітет (СК) РФ в 2012 році порушив кримінальну справу проти російського політика Олексія Навального і його брата Олега за заявою генерального директора компанії "Ів Роше Схід" (російської філії Yves Rocher) Бруно Лепру. За версією СК, компанія Навальних "Главподпіска" надавала "Ів Роше" послуги за завищеними цінами, через що їй було завдано збитків в 55 мільйонів рублів.

У цій справі йому оголосили вирок - 3,5 умовних років. ФСВП просить суд змінити умовний термін на реальний.

Як писало РБК-Україна, опозиціонер Олексій Навальний був затриманий 17 січня в московському аеропорту "Шереметьєво". До Росії він повернувся з Німеччини, де перебував близько п'яти місяців через отруєння "Новачком" в російському Томську.

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Почався суд над Навальним. Засідання проходить у відділенні поліції
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Почався суд над Навальним. Засідання проходить у відділенні поліції
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