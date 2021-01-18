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Україна зробила заяву через затримання Навального в Росії

Новость на русском → Київ, Понеділок 18 січня 2021 14:11
Україна зробила заяву через затримання Навального в Росії Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Міністерство закордонних справ України відреагувало на затримання російського опозиціонера Олексія Навального в Росії. Назвала дії Кремля ганебною практикою наступу на права людини.

Про це йдеться в заяві МЗС.

Україна закликає міжнародну спільноту вжити рішучих заходів для засудження репресивних практик російської влади.

"Міністерство закордонних справ України глибоко занепокоєне затриманням російського опозиційного діяча Олексія Навального. Розцінюємо ситуацію навколо Навального як продовження Кремлем ганебної практики наступу на права людини та придушення свободи слова", - йдеться в заяві МЗС.

Разом з тим, МЗС України вимагає від Росії звільнити всіх політичних в’язнів, зокрема громадян України, які незаконно утримуються російською владою.

Нагадаємо, вдень почався суд над російським опозиціонером Олексієм Навальним прямо у відділку поліції.

Раніше Олексій Навальний був затриманий 17 січня в московському аеропорту "Шереметьєво".

В терміналі аеропорту опозиціонер дав невеликий брифінг, де в черговий раз заявив, що нічого не боїться. А вже через кілька хвилин був затриманий на прикордонному контролі.

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Україна зробила заяву через затримання Навального в Росії
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Україна зробила заяву через затримання Навального в Росії
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