Сутички та підпал шин: у Львові влаштували протест через бізнес Козака

Місцеве видання ZAXID.net пише, що черговий пікет стався біля підприємств, які належать Тарасові Козаку і його однопартійцю з ОПЗЖ Віктору Медведчуку. Акція відбулась на вулиці Городоцькій у Львові.

Правоохоронці повідомили, що на місці було близько 60 осіб, які кидали димові шашки та намагались підпалити шини. У результаті сутички травмовані четверо поліцейських, а у відділ поліції доставили шістьох активних учасників події.

Фото: протест у Львові (скрін відео)

За цим фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.