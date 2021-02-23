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Столкновения и поджог шин: во Львове устроили протест из-за бизнеса Козака

Автор: Анастасия Рокитна

Во Львове произошла массовая акция протеста, в ходе которой произошли столкновения с правоохранителями. Пострадали четыре полицейских.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Местное издание ZAXID.net пишет, что очередной пикет произошел у предприятий, которые принадлежат Тарасу Козаку и его однопартийцу из ОПЗЖ Виктору Медведчуку. Акция состоялась на улице Городоцкой во Львове.

Правоохранители сообщили, что на месте было около 60 человек, которые бросали дымовые шашки и пытались поджечь шины. В результате столкновения травмированы четверо полицейских, а в отдел полиции доставили шестерых активных участников события.

Фото: протест во Львове (скрин видео)

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, СНБО принял решение о введении санкций против народного депутата Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.

Также президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым наложил санкций на телеканалы 112, ZIK и NewsOne и их владельца Козака. Глава государства подчеркнул, что для введения санкций были "железобетонные аргументы".

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Новости Украины протестВиктор Медведчукстолкновение
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