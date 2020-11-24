Стало відомо ім'я військового, загиблого сьогодні на Донбасі

Сьогодні від кулі ворожого снайпера на Донбасі загинув військовослужбовець з Київської області. Поблизу Авдіївки загинув старший солдат В'ячеслав Мінкін.

Про це повідомила Фастівська міська рада на сторінці у Facebook.

Загиблий військовослужбовець був мешканцем Фастова. Йому був 31-рік, у нього була дружина та син.

Як розповіли в міськраді, Мінкін у 2019 році був нагороджений медаллю за участь в боях за Світлодарську дугу.

Нагадаємо, сьогодні позиції Об'єднаних сил поблизу Авдіївки потрапили під обстріл ворожого снайпера. Близько полудня снайперська куля поцілила в українського військовослужбовця.

Пізніше стало відомом, що поранений поблизу Авдіївки військовий загинув. Військовослужбовця шпиталізували з позицій у тяжкому стані, лікарі не змогли його врятувати.

Додамо, 23 листопада проросійські бойовики чотири рази порушували перемир'я на Донбасі. Окупанти проявляли активність поблизу Красногорівки, Авдіївки та Водяного.