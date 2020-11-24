Поблизу Авдіївки працював снайпер, поранений військовий

У вівторок, 24 листопада, на Донбасі збройні формування Російської Федерації і її найманці порушили домовленості, які вступили в дію 27 липня. В результаті роботи снайпера був поранений український військовий.

Про це повідомляє прес-служба 72 ОМБР імені Чорних Запорожців у Facebook.

У передмісті Авдіївки працював снайпер. Близько полудня в результаті пострілу отримав вогнепальне поранення військовослужбовець Збройних сил.

"Українському захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали в лікувальний заклад. Стан його здоров'я важкий", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 23 листопада, бойовики чотири рази відкривали вогонь по українських позиціях. В результаті обстрілу ні один український військовий не постраждав.

Крім того, 22 листопада бойовики шість разів відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі. Втрат серед українських військових не було.

Додамо, що з початку перемир'я на Донбасі 27 липня моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала в цілому 2492 порушення режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.