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Стало известно имя военного, погибшего сегодня на Донбассе

Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодня от пули вражеского снайпера на Донбассе погиб военнослужащий из Киевской области. Вблизи Авдеевки погиб старший солдат Вячеслав Минкин.

Об этом сообщил Фастовский городской совет на странице в Facebook.

Погибший военнослужащий был жителем Фастова. Ему был 31 год, у него была жена и сын.

Как рассказали в горсовете, Минкин в 2019 году был награжден медалью за участие в боях за Светлодарскую дугу.

Напомним, сегодня позиции Объединенных сил вблизи Авдеевки попали под обстрел вражеского снайпера. Около полудня снайперская пуля попала в украинского военнослужащего.

Позже стало известно, что раненый возле Авдеевки военный погиб. Военнослужащего госпитализировали с позиций в тяжелом состоянии, врачи не смогли его спасти.

Добавим, 23 ноября пророссийские боевики четыре раза нарушали перемирие на Донбассе. Оккупанты проявляли активность вблизи Красногоровки, Авдеевки и Водяного.

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